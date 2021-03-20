تعرف على مؤشرات انسداد العادم وخطورته على السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر العادم (الشكمان) من أبرز الأجزاء الهامة في السيارة، حيث أنه الجزء المسؤول عن إخراج الغازات والأبخرة الناتجة عن عملية الاحتراق اللازمة للسير في المحرك.

وفي حال تعرض هذا الجزء الهام للإنسداد أو التلف فإنه يسبب العديد من المشاكل والأعطال للسيارة، لذا نستعرض لكم خلال السطور التالية أبرز مؤشرات انسداد العادم لسرعة إصلاحه، وهي كما يلي:

– ملاحظة ضعف كبير في أداء وعزم المحرك، حيث تفقد السيارة قوتها خاصة عند صعود المرتفعات.

– تعرض السيارة إلى الارتجاف والاهتزاز، خاصة أثناء توقفها مع تشغيل المحرك.

– ظهور رائحة غاز أو رائحة عوادم قوية داخل مقصورة السيارة.

– ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل كبيرة.

– توقف السيارة فجأة أثناء سيرها بشكل متكرر.

– ارتفاع شديد في استهلاك الوقود، وذلك لقيام السائق بالضغط بقوة على دواسة الوقود بشكل متكرر، لعدم وجود عزم في المحرك.

كما أن هناك مشكلة كبيرة تصيب العادم نتيجة تعرضه للانسداد، وهي الضغط العكسي، وهو عبارة عن ضغط متراكم من الغازات الصادرة من محرك السيارة نتيجة عملية الاحتراق والتي يطلقها العادم داخل المنظومة الخاصة بها في السيارة، مما يؤدي إلى عدم خروج أدخنة العادم بشكل صحيح.