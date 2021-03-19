موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أرخص طراز في مصر وموديلات سيئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تستعد ماركة ريفيان الأمريكية المصنعة للسيارات الكهربائية لتعزيز مكانتها كماركة سيارات كهربائية بالولايات المتحدة.

أعلنت ماركة فورد الأمريكية عن طرحها لطراز جديد كليا، تعزز به أسطولها من السيارات التابعة لفئة SUV، والمزودة بثلاث صفوف من المقاعد.

تستعد BMW لتعزيز أسطولها من السيارات الجران كوبيه الفخمة، بطرح طراز جديد خلال مارس الجاري، يحل محل طراز M8.

عبر تاريخ صناعة السيارات، ظهرت مجموعة من الموديلات التي اكتسبت سمعة سيئة.

تعج قائمة سيارات سوزوكي اليابانية في مصر بمفاجآت عديدة، لعل أهمها وجود أرخص سيارة موديل 2021 في مصر.

يتوفر خلال عام 2021 مجموعة متميزة من السيارات التي تطرح بثلاثة صفوف من المقاعد، بتكلفة مختلفة.