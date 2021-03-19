"ريفيان" تنشر 10 آلاف محطة شحن سيارات كهربائية في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد ماركة ريفيان الأمريكية المصنعة للسيارات الكهربائية لتعزيز مكانتها كماركة سيارات كهربائية بالولايات المتحدة.

وأعلنت الشركة عن مشروع طموح تنشر من خلاله مجموعة عملاقة من محطات شحن السيارات الكهربائية بجميع أنحاء الولايات المتحدة.

ووفق موقع "تك كرانش"، فإن الشركة المدعومة من شركة أمازون، تخطط لتدشين 10 آلاف محطة شحن سيارات كهربائية بجميع أنحاء الولايات المتحدة بحلول عام 2023.





وتتميز هذه المحطات بتعدد مهامها، حيث ستوفر خدمة الشحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية، المزودة بشواحن فائقة السرعة، مع توفير خدمة الشحن بالمعدل التقليدي.

وتوضع محطات الشحن على الطرق السريعة وبجانب المراكز التجارية والحدائق العامة بشواحن من المستوى الثاني.

وتمنح ماركة "ريفيان"، شبكتها من المحطات للشحن، اسم Adventure Network، وسيكون العدد الأكبر من محطاتها متمركزا في العاصمة الأمريكية واشنطن.