بإطلالة أرجوانية.. فورد تعزز أسطولها من سيارات SUV

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة فورد الأمريكية عن طرحها لطراز جديد كليا، تعزز به أسطولها من السيارات التابعة لفئة SUV، والمزودة بثلاث صفوف من المقاعد.

وأعلن موقع "موتور وان" عن اسم الطراز الجديد من فورد، وهو طراز "إكواتور"، الذي تشارك فورد في تصنيعه منصة تطوير السيارات الأمريكية People's Republic.









ونقل الموقع الأمريكي اللقطات الرسمية للطراز الجديد، الذي ظهر بإطلالة أرجوانية، وتصميم أمامي مستقبلي فريد.

ويتوفر الطراز بمحركات V8 وV6، بسعة 2 لتر، تنتج قوة تتراوح بين 221 حصانا و266 حصانا، بعزم دوران 360 نيوتن متر.



ويطرح الطراز للبيع بالسوق الصينية، وتقدمه فورد للعرض رسميا يوم 28 من شهر مارس/آذار الجاري.



