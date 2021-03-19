بي إم دبليو تودع M8.. الإعلان عن سيارة جديدة بعد 5 أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد BMW لتعزيز أسطولها من السيارات الجران كوبيه الفخمة، بطرح طراز جديد خلال مارس الجاري، يحل محل طراز M8.

ووفق موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن الطراز ستطرحه بي إم دبليو باسم Alpina B8 Gran Coupe، وسيتم الكشف عنه رسميا الأربعاء المقبل الموافق 24 مارس/آذار.

وسيكون طراز Alpina B8 Gran Coupe نسخة أكثر تطورا وفخامة من موديلات بي إم دبليو ضمن الفئة الثامنة، وسيعمل بمحرك V8 بسعة 4.4 لتر.



ومن المتوقع أن يعمل الطراز بمنظومة تقنية ومحرك بقوة مشابهة لطراز M850i، الذي ينتج محركه قوة تصل إلى 600 حصان.

وتوفر بي إم دبليو من طراز Alpina B8 Gran Coupe مجموعة متنوعة من الفئات تشمل فئة "واجون"، ويتركز طرحها في البداية بسوق أمريكا الشمالية.