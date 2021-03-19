عرض كيا الجبر على تمويل كيا K5 2021

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على سيارات كيا بالتعاون مع بنك الرياض، على سيارة كيا K5 موديل 2021، ضمن عروض “يا هلا 2021”.
السيارة المشمولة في العرض:
- كيا K5 موديل 2021 بقسط شهري يبدأ من 1100 ريال (شامل قيمة الضريبة المضافة)
تفاصيل العرض:
- بدون دفعة اولى للعملاء المحولة رواتبهم
- 5% أو 10% دفعه أولى للعملاء الغير محولة رواتبهم وذلك حسب التقييم الائتماني للعميل
- الحد الأدني لرواتب العملاء المحولة 4000 ريال والغير محول 6000 ريال
- الحد الأدني لرواتب العملاء المحولة 12000 ريال والغير محول 14000 لعرض الـ 50/50
- يغطي عرض ال 50/50 السيارات التي يبدأ سعرها من 121000 ريال بدون ضريبة القيمة
المضافة
- نسبة التأمين حسب حالة العميل في السجل التأميني
- دفعة تملك 25% للعملاء المحولة رواتبهم و25% للغير محولة رواتبهم
- العرض يبدأ من 15 يناير وحتى 31 مارس 2021
- حدمة المساعدة على الطريق مجانية
صورة العرض: