عرض كيا الجبر على تمويل كيا K5 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على سيارات كيا بالتعاون مع بنك الرياض، على سيارة كيا K5 موديل 2021، ضمن عروض “يا هلا 2021”.

محمد يوسف

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