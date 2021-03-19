شاهد جينيسيس GV80 2021 تخضع لاختبارات التصادم

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حصلت جينيسيس GV80 2021 على أعلى تقييم للسلامة “Top Safety Pick+” من معهد التأمين الأمريكي لسلامة الطرق السريعة بعد تفوقها في اختبارات التصادم والمصابيح.

وصرح المعهد إن GV80 الجديدة حصلت على تقييمات قوية في جميع اختبارات التصادم الستة التي تشمل الاصطدامات الجانبية والأمامية الجزئية والأمامية المباشرة واختبار صلابة السقف.

كما حصلت GV80 على نتائج جيدة في اختبار المصابيح الأمامية لجميع الفئات، وتقنيات التفادي والتحذير المبكر من الاصطدام.

وتأتي GV80 الجديدة بعدد واسع من أحدث أنظمة السلامة ومساعدة السائق، التي تشمل البقاء في حارة الطريق ومراقبة النقطة العمياء ومساعد التفادي المبكر، و10 وسائد هوائية قياسية ومنصة جديدة كليًا تشمل حماية إضافية للمقصورة مع تدعيمها بالفولاذ عالي القوة.