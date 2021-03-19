تعرف على أرخص سيارة موديل 2021 في مصر.. 124 ألف جنيه فقط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعج قائمة سيارات سوزوكي اليابانية في مصر بمفاجآت عديدة، لعل أهمها وجود أرخص سيارة موديل 2021 في مصر.

وتتوفر بالسوق المصرية مجموعة متميزة من السيارات من ماركة سوزوكي اليابانية لعام 2021، ونستعرض في التقرير التالي أبرز هذه الموديلات وتكلفتها الرسمية وأبرز مواصفاتها.

ومن موديلات سوزوكي المتوفرة بالسوق المصرية خلال العام الجاري، طراز سوزوكي ألتو، الذي يطرح منه فئة وحيدة هي مانيوال 2020، العاملة بمحرك بقوة 800 سي سي، وتكلفتها في مصر 123,900 جنيه، بحسب موقع hatla2ee.





وطراز سوزوكي "إس بريسو"، الذي تطرح منه فئة وحيدة هي مانيوال / فول أوبشن 2021، العاملة بمحرك بقوة 1000 سي سي، وتكلفتها في مصر 146,900 جنيه.





وطراز سوزوكي سويفت ديزاير، الذي تطرح منه ثلاث فئات، الفئة الافتتاحية هي مانيوال 2021، العاملة بمحرك بقوة 1200 سي سي، وتكلفتها في مصر 170 ألف جنيه.

وفئة أتوماتيك / HIGHLINE 2021، العاملة بمحرك بقوة 1200 سي سي، وتكلفتها في مصر 206,500 ألف جنيه، وفئة أتوماتيك / TOP LINE 2021، العاملة بمحرك بقوة 1200 سي سي، وتكلفتها في مصر 214,500 جنيه.







وطراز سوزوكي سويفت، الذي تطرح منه فئتان، الفئة الافتتاحية هي أتوماتيك 2021، العاملة بمحرك بقوة 1200 سي سي، وتكلفتها في مصر 209,500 ألف جنيه.

وفئة A/T / FULL OPTION 2021، العاملة بمحرك بقوة 1200 سي سي، وتكلفتها في مصر 218,500 جنيه.





وطراز سوزوكي سياز، الذي تطرح منه فئة وحيدة هي أتوماتيك / GLX 2021، العاملة بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها في مصر 249,900 جنيه.





وطراز سوزوكي بالينو، الذي تطرح منه فئة وحيدة هي أتوماتيك 2021، العاملة بمحرك بقوة 1400 سي سي، وتكلفتها في مصر 254 ألف جنيه.





وطراز سوزوكي أرتيجا، الذي يطرح منه فئة وحيدة هي أتوماتيك / GLX 2021، العاملة بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها في مصر 288,900 جنيه.



