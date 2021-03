فورد إكويتر 2022 SUV الجديدة كلياً تنطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فورد عن إكويتر SUV الجديدة للسوق الصيني بالتعاون مع شريكها المحلي Jiangling، بداخلية أنيقة بثلاثة صفوف مقاعد وشاشتين 12.3 إنش مشابهتين لشاشات مرسيدس.

نبدأ بأبعاد السيارة، حيث يبلغ طولها 193.1 إنش وارتفاعها 69.1 إنش وعرضها 76 إنش، مع داخلية 6 مقاعد حصرية، مقعدين لكل صف، ولمسات داخلية فاخرة تشمل زخرفات خشبية ومساند ذراع منفصلة لمقاعد الصف الثاني وسقف شمسي والمزيد.

وستنطلق فورد إكويتر بمحرك تيربو سعة 2.0 لتر بقوة 221 حصان وعزم دوران 360 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج 6 سرعات مع نظام دفع أمامي قياسي أو دفع كلي اختياري.

وستمثل السيارة منافسة مباشرة لجيب جراند كوماندر الحصرية للسوق الصيني مع طرحها هناك في نهاية مارس.

