سيارات سيئة السمعة.. موديلات لا ينصح بشرائها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر تاريخ صناعة السيارات، ظهرت مجموعة من الموديلات التي اكتسبت سمعة سيئة.

وكانت حرائق متكررة في أجزاء من تلك السيارات سببا في هذه السمعة السيئة، مثل المحرك ونظام الوقود.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز السيارات التي سبق لها التعرض لهذا النوع من الحرائق لتجنبها.

وضمت القائمة نسخة كلاسيكية من طراز Pontiac Fiero طرحت لحقبة الثمانينيات، وتعرضت 400 نسخة من هذا الطراز للاحتراق الذاتي بالمحرك خلال عامين.







من بعدها، ضمت القائمة، طراز هيونداي Hyundai Tucson، والذي تلقت هيونداي شكاوى من تكرار تعرضه للحرائق بسبب تسرب سائل الفرامل وعدد من أجزاء السيارة الأخرى، وكانت استعادت هيونداي 651 ألف نسخة من هذا الطراز للصيانة لتجنب تكرار تعرضه للاشتعال.





ومن ماركة كيا، ضمت القائمة طراز Kia Stinger الرياضي الذي شهدت بعض النسخ المطروحة منه تكرارا في تعرضها للحرائق بنظام منع انغلاق المكابح واضطرت كيا لسحب نسخ منه لصيانتها.





من بعده، ضمت القائمة طراز Lamborghini Aventador، الذي شهدت النسخ المطروحة منه لعام 2017، حرائق بسبب عيوب تصنيعية بنظام الفرامل.





طراز آخر من ماركة هيونداي جاء ضمن القائمة، هو طراز Hyundai Kona، والذي سبق لنسخ منه التعرض للاحتراق بسبب عيوب تصنيعية في بطارياته.





ومن ماركة فيراري، ضمت القائمة طراز Ferrari 458 Italia، الذي سبق وتعرضت 458 سيارة منه للاحتراق بسبب مادة لاصقة غير مستقرة في نظام الدفع الخلفي به.





من بعده ضمت القائمة طراز Fisker Karma، الذي سبق له التعرض لحرائق متكررة في النسخ المطروحة منه عام 2012، دفعت ماركته لسحب العديد من نسخه من الأسواق.





في ختام القائمة، جاء طراز من فورد باسم Ford Pinto عرف ضمن السيارات الأكثر تعرضا للاحتراق بسبب عيوب تصنيعية، وطرح هذا الطراز في حقبة السبعينيات.



