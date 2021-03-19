تسريب لوسيد جرافيتي SUV الكهربائية بقوة قصوى 1080 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تسربت صور تخطيطية لموديل لوسيد جرافيتي الجديد من مكتب براءات الاختراع الأوروبي، ما يسمح لنا بإلقاء نظرة متفحصة في تصميم الـ SUV الكهربائية الجديدة.

كما هو متوقع، التصميم الخارجي لجرافيتي SUV مستوحى من موديل إير سيدان مع اشتراكهما في لغة تصميم موحدة للعلامة، ومن المنطقي مشاركة المنصة والتقنيات كذلك.

وستتوفر جرافيتي بداخلية 7 أو 8 ركاب لمنافسة تيسلا موديل X بشكل مباشر، مع استخدام نفس محركات موديل إير بقوة تتراوح بين 480 و1080 حصان ونظام دفع رباعي قياسي.

ومن المتوقع انطلاق لوسيد جرافيتي الجديدة في 2023، متبوعة بـ 4 موديلات أخرى للعلامة الأمريكية، منهم بيك أب كهربائية جديدة.