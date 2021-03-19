8 سيارات تناسب الأسرة.. ثلاثة صفوف من المقاعد وأسعار مقبولة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوفر خلال عام 2021 مجموعة متميزة من السيارات التي تطرح بثلاثة صفوف من المقاعد، بتكلفة مختلفة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز الموديلات ذات ثلاثة صفوف من المقاعد وتتوفر بتكلفة مقبولة، لعشاق هذا النوع من السيارات.

وضمت القائمة طراز تويوتا Toyota 4Runner بثلاثة صفوف من المقاعد موديل عام 2021، الذي يتوفر للبيع بتكلفة تبدأ من سعر 36,340 دولارا.







وطراز مازدا CX-9 بثلاثة صفوف من المقاعد موديل عام 2021، الذي يتوفر للبيع بتكلفة تبدأ من سعر 33,960 دولارا.





و طراز هوندا Honda Pilot بثلاثة صفوف من المقاعد موديل عام 2021، الذي يتوفر للبيع بتكلفة تبدأ من سعر 33,725 دولارا.





وطراز فورد Ford Explorer بثلاثة صفوف من المقاعد موديل عام 2021، الذي يتوفر للبيع بتكلفة تبدأ من سعر 33,470 دولارا.





وطراز هيونداي Hyundai Palisade بثلاثة صفوف من المقاعد موديل عام 2021، الذي يتوفر للبيع بتكلفة تبدأ من سعر 32,525 دولارا.





وطراز GMC Acadia بثلاثة صفوف من المقاعد موديل عام 2021، الذي يتوفر للبيع بتكلفة تبدأ من سعر 30,195 دولارا.





وطراز كيا Kia Sorento بثلاثة صفوف من المقاعد موديل عام 2021، الذي يتوفر للبيع بتكلفة تبدأ من سعر 30,565 دولارا.





وطراز فولكسفاجن Volkswagen Tiguan بثلاثة صفوف من المقاعد موديل عام 2021، الذي يتوفر للبيع بتكلفة تبدأ من سعر 25,245 دولارا.



