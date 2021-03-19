موجز ”الخليج 365” للسيارات.. الشاحنات الممنوعة وأسطول"محمد رمضان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

لضمان هيمنة ماركات بعينها مثل فورد F-150، تمنع أمريكا تداول مجموعة من الشاحنات الـ"بيك أب" لماركات أخرى، رغم تمتعها بقدرات فائقة.

من سيارة طراز فيات 128 إلى اقتناء الكاديلات والبورش والرولز رويس.. هكذا تحولت مسيرة الفنان المصري محمد رمضان في عالم السيارات.

تستعد "ميني كوبر" للتحول للعمل بمحركات كهربائية بالكامل بحلول 2030، وفق خطتها المستقبلية لتصبح ماركة مصنعة للسيارات الكهربائية فقط.

تتوافر مجموعة متميزة من الدراجات النارية العاملة بمحركات كهربائية من مختلف الماركات في 2021 نستعرضها في التقرير التالي...

يتوفر بالسوق المصرية مجموعة من الموديلات المميزة التابعة لماركة مازيراتي الإيطالية الفارهة الشهيرة.

أجرت شركة نوفوتيك تعديلات تصميمية على سيارة لامبورجيني Huracan Evo RWD.

كشفت شركة هوندا النقاب عن سيارتها S660 MODULO X VERSION Z، التي تمثل نسخة الوداع من الطراز.

عرفت سيارات القوة الأمريكية باسم muscle cars، وهو نوع السيارات الرياضية الذي يعبر عن قوة الصناعة الأمريكية لهذا النوع من الموديلات.

حتى تحافظ على سلامتك أثناء قيادة السيارة يجب عليك الحرص على عدم انحرافها، ولهذا نستعرض معكم أسباب انحراف السيارة أثناء السير.

يحظى تاريخ صناعة السيارات الإيطالية، بالكثير من التميز على مستوى الطرازات الرياضية، وكانت من أبرز الفترات الزمنية هي حقبة التسعينيات.

