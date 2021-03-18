فيسبوك تتيح لك التحكم في "الواقع المعزز" بأصابعك.. "نقرات ذكية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركة فيسبوك اليوم الخميس، إنها طورت سوار معصم سيُزود بخصائص للتحكم في نظارتها للواقع المعزز المتوقع طرحها في وقت لاحق هذا العام.

وذكرت الشركة في منشور أن مرتدي السوار سيكون بمقدورهم التفاعل مع العالم الافتراضي بأصابع اليد أو "نقرات ذكية"، بحسب وكالة "رويترز".



وسيتيح السوار، القابل للارتداء في اليدين، أيضا رصد إشارات عصبية تفسر أيماءات وحركات معقدة من اليد.

ويمثل الإعلان تطورا من فيسبوك في سباق محتدم بين عمالقة شركات التكنولوجيا وخاصة أبل وأمازون وجوجل، في صناعة تعتقد أن النظارات ستحل في النهاية محل وظائف الهواتف الذكية بشكل كامل.

على المدى الطويل، يأمل فيسبوك أن تسمح التكنولوجيا لمرتديها بالتحريك أو التلاعب بالأشياء الافتراضية التي تظهر متراكبة على العالم الحقيقي، على سبيل المثال الكتابة على لوحة مفاتيح افتراضية.

قال مايك شروبفر ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Facebook: "إحدى أصعب المشكلات في الواقع المعزز هي المدخلات". "من البطاقات المثقبة إلى لوحات المفاتيح إلى الماوس وشاشات اللمس ، تم تحديد منصات الحوسبة الجديدة من خلال كيفية تفاعلنا معها."

تعمل أكبر شركة وسائط اجتماعية في العالم منذ سنوات على أول زوج من النظارات الذكية ، والتي يعتقد مؤسسها مارك زوكربيرج أنها ستكون موجودة في كل مكان بحلول نهاية العقد. من المتوقع إطلاق سماعة رأس أولية في وقت لاحق من هذا العام ، وإن كانت ذات إمكانيات محدودة.

رفض شروبر وضع جدول زمني لرباط المعصم لكنه قال إن الباحثين "متحمسون للقدرة على حل هذه المشكلات [التقنية] في السنوات القادمة".





قدمت شركات التكنولوجيا مثل Apple وFitbit ، المملوكة الآن لشركة Google، ساعات ذكية وأساور المعصم لعدة سنوات لتتبع اللياقة البدنية وتلقي إشعارات الهاتف الذكي. لكن Facebook هي أول شركة تقترح استخدام الأساور كنظام إدخال للواقع المعزز والواقع الافتراضي.

كانت فيسبوك قد قالت في السابق إن النظارات الذكية ستحتاج للاعتماد على أجهزة مثل الهواتف في المستقبل المنظور بسبب قيود منها عمر البطاريات والحرارة الناجمة عن عملية المعالجة، لكن يمكن لسوار معصم اليدين الجديد أن يعمل كمنصة لحساب ودعم مثل هذه الوظائف.

قالت Facebook إنه يعتقد أن نظامها كان أفضل لأن الأساور كانت أكثر راحة وسهولة في الاستخدام، في حين أن الأوامر الصوتية يمكن أن تتشوه بسبب ضوضاء الخلفية أو يسمعها الآخرون.

وكانت "فيسبوك" قد أعلنت في سبتمبر/ أيلول الماضي أنها كانت على بعد حوالي من 5 إلى 10 سنوات من أن تكون قادرة على طرح نظارات الواقع المعزز "الحقيقية" في السوق، التي سيكون لها قدرات خيالية، مثل السماح للأشخاص برؤية العناصر الافتراضية المشتركة الدائمة والتفاعل معها.