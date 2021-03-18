كيا تكشف موعد تدشين سيراتو 2022 فيس ليفت

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت كيا عن انطلاق سيراتو 2022 فيس ليفت في السوق الكوري في الربع الأول من 2021، أي قبل انتهاء مارس الجاري، ما يؤكد على التدشين العالمي للموديل خلال الأسبوعين القادمين.

وستحصل سيراتو على تحديثات خارجية للمصد الأمامي والخلفي، مع شبك أنحف ومصابيح نهارية LED جديدة وتصميم مختلف للجنوط ومصابيح خلفية محدثة كذلك.

في الداخل، ستحصل السيارة على شاشة لمسية 10.25 إنش أكبر حجماً لنظام المعلومات الترفيهية مقارنة بـ 8 إنش حالياً، مع لوحة عدادات رقمية 7 إنش.

كما سيتم تحديث المحركات الحالية لتحسين صرفية الوقود.. ويُذكر أن سيراتو تتوفر حالياً بمحرك بنزين 4 سلندر 2.0 لتر بقوة 152 حصان وعزم 192 نيوتن متر، مع محرك آخر 1.6 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 204 حصان وعزم 265 نيوتن متر.