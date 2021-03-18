رغم قدراتها الخارقة.. 7 شاحنات "بيك أب" ممنوعة في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لضمان هيمنة ماركات بعينها مثل فورد F-150، تمنع أمريكا تداول مجموعة من الشاحنات الـ"بيك أب" لماركات أخرى، رغم تمتعها بقدرات فائقة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز الشاحنات المحرمة على السوق الأمريكية من مختلف الماركات الكبرى.

وضمن القائمة، جاءت شاحنة فولكسفاجن Amarok العاملة بمحرك TDI V6 بسعة 3.0 لتر، وعلى الرغم من عدم توفرها بالسوق الأمريكية إلا أنها تتوفر على نطاق دولي بمختلف الأسواق الكبرى.







وضمت القائمة من ماركة تويوتا، شاحنة أخرى مميزة يحظر طرحها للبيع بالسوق الأمريكية، هي شاحنة Hilux، وهي من الشاحنات الأعلى مبيعا في تاريخ تويوتا رغم ذلك، فمنذ ظهورها عام 1968، بيعت منها 18 مليون نسخة.





ومن الشاحنات المميزة التي حرم منها الأمريكيين أيضا، شاحنة فيات Strada، العاملة بمحرك بسعة تتراوح بين 1.3 و 1.8 لتر ذو 4 أسطوانات.





من بعدها، ضمت القائمة، شاحنة نيسان "نافارا"، هي من أبرز الشاحنات الممنوعة بالسوق الأمريكية، وتتوفر بمحرك ديزل بسعة 2.3 لتر بنظام دفع رباعي.





ثم شاحنة RAM 700، وهي من الشاحنات الأمريكية التي تباع فقط خارج الولايات المتحدة، وتتوفر هذه الشاحنة بشكل حصري للسوق المكسيكية.





من بعدها ضمت القائمة، شاحنة Mitsubishi Triton من ماركة ميتسوبيشي اليابانية، وهي من الشاحنات الممنوعة في السوق الأمريكية، وتنافس هذه الشاحنة شاحنات أخرى مثل تويوتا Hilux ونيسان "نافارا".





جاءت في ختام القائمة، شاحنة مازدا، BT-50 وهي من أبرز الشاحنات الممنوعة من البيع بالسوق الأمريكية، وتتوفر بمحرك ديزل بسعة تتراوح ما بين 2.2 لتر و 3.2 لتر، وذكر موقع "هوت كارز" أن هذه الشاحنة ممنوعة من الطرح بالسوق الأمريكية منذ ظهورها للمرة الأولى عام 2008.



