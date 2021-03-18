تقييم لأقوى سيارات "جنرال موتورز" الرياضية.. muscle cars

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرفت سيارات القوة الأمريكية باسم muscle cars، وهو نوع السيارات الرياضية الذي يعبر عن قوة الصناعة الأمريكية لهذا النوع من الموديلات.

ومن أبرز ماركات السيارات التي قدمت مجموعة متميزة من الموديلات الرياضية ذات القوة الأمريكية عبر تاريخها، مجموعة جنرال موتورز الأمريكية، التي طرحت الماركات التابعة لها مجموعة متميزة من سيارات القوة الأمريكية الرياضية عبر تاريخها.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز سيارات القوة الأمريكية الكلاسيكية التي طرحتها مجموعة جنرال موتورز.



وضمت القائمة، الطراز الرياضي Oldsmobile Rocket 88 الذي طرح عام 1949، وتوفر بمحرك V8 ينتج قوة 135 حصان، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل خلال 13 ثانية.





وضمن أبرز السيارات الرياضية التي طرحتها ماركات تابعة لجنرال موتورز، طراز Pontiac GTO موديل عام 1964، العامل بمحرك ينتج قوة 348 حصان.





ومن ماركة شيفروليه التابعة لجنرال موتورز، طرح طرازا من أقوى مدويلات القوة الأمريكية في تاريخ مجموعة GM، هو طراز Chevelle Z16، الذي طرح عام 1965، وتوفر بمحرك V8 ينتج قوة 396 حصان.





من بعده، ضمت القائمة طراز Oldsmobile Toronado، الذي طرح عام 1966، وكان من أقوى السيارات الرياضية الكلاسيكية التي طرحتها ماركة تابعة لجنرال موتورز.





وطراز من ماركة بويك، جاء ضمن القائمة هو طراز Buick Wildcat موديل عام 1967، كان من أقوى السيارات الرياضية الكلاسيكية في تاريخ مجموعة جنرال موتورز، وتوفر هذا الطراز بمحرك V8 ينتج قوة 360 حصان، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 6.7 ثانية.





وفي ختام القائمة، جاء طراز Pontiac Grand Prix، الذي طرح عام 1968، وتوفر بمحرك V8 ينتج قوة تتراوح ما بين 350 و 375 و 390 حصان.



