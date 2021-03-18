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عرض كيا الجبر على تمويل كيا تيلورايد 2021

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alamir salah eldin 0 تبليغ

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على سيارات كيا بالتعاون مع بنك الرياض، على سيارة كيا تيلورايد 2021، ضمن عروض “يا هلا 2021”.

السيارة المشمولة في العرض:

  • كيا تيلورايد 2021 بقسط شهري يبدأ من 1710 ريال (شامل قيمة الضريبة المضافة)

تفاصيل العرض:

  • بدون دفعة اولى للعملاء المحولة رواتبهم
  • 5% أو 10% دفعه أولى للعملاء الغير محولة رواتبهم وذلك حسب التقييم الائتماني للعميل
  • الحد الأدني لرواتب العملاء المحولة 4000 ريال والغير محول 6000 ريال
  • الحد الأدني لرواتب العملاء المحولة 12000 ريال والغير محول 14000 لعرض ال 50/50
  • يغطي عرض ال 50/50 السيارات التي يبدأ سعرها من 121000 ريال بدون ضريبة القيمة
    المضافة
  • نسبة التأمين حسب حالة العميل في السجل التأميني
  • دفعة تملك 25% للعملاء المحولة رواتبهم و25% للغير محولة رواتبهم
  • العرض يبدأ من 15 يناير وحتى 31 مارس 2021
  • حدمة المساعدة على الطريق مجانية

صورة العرض:

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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