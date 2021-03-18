عرض كيا الجبر على تمويل كيا تيلورايد 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على سيارات كيا بالتعاون مع بنك الرياض، على سيارة كيا تيلورايد 2021، ضمن عروض “يا هلا 2021”.

السيارة المشمولة في العرض:

كيا تيلورايد 2021 بقسط شهري يبدأ من 1710 ريال (شامل قيمة الضريبة المضافة)

تفاصيل العرض:

صورة العرض: