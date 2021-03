مرسيدس إي كلاس الكهربائية تظهر أثناء اختبارها بالشكل الإنتاجي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت مرسيدس EQE الكهربائية الجديدة كلياً بالشكل الإنتاجي النهائي أثناء اختبارها.. ويبدو واضحاً ان السيارة ستأتي بتصميم سيدان تقليدي مقارنة بـ EQS الأكثر جموحاً.

ويمكن اعتبار EQE النسخة الكهربائية لإي كلاس.. حيث تأتي “EQ” من اسم العلامة الكهربائية الفرعية الجديدة لمرسيدس، بينما “e” تشير إلى الـ E-Class، مثلما تشير EQS إلى النسخة الكهربائية لـ S-Class.

ووعدت مرسيدس بداخلية لن تقل فخامة وتطوراً عن الإس كلاس في موديل EQE، مع مساحة داخلية مقاربة بفضل استخدام المنصة الكهربائية الجديدة والتخلي عن المحركات التقليدية.. وبالنسبة للمدى، فنعلم أن EQS الأكبر حجماً ستحصل على مدى يصل إلى 700 كيلومتر لكل شحنة، وقد نرى مستويات مقاربة في EQE.

وستكشف مرسيدس الستار عن EQE الجديدة كلياً في سبتمبر القادم فتابعونا للمزيد مع المعلومات عن المجال الكهربائي الجديد للعلامة الألمانية.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin