هل يلزم سداد مخالفة الكمامة لاستخراج رخصة القيادة؟ “المرور” يجيب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن سداد مخالفة الكمامة من أجل استخراج رخصة القيادة.

وتساءل المتابع، قائـلًا: ““لدي استفسار بسيط بطلع رخصة قيادة وعلي مخالفة كمام ١٠٠٠ ريال، ولا يوجد علي مخالفات مروريه هل يجب علي سداد مخالفة الكمامة من أجل استخراج رخصة القيادة؟.

وأجاب المرور عبر تويتر، قائـلًا: “عليك سداد الرسوم والمخالفات المرورية و إجراء الفحص الطبي، ويمكنك تجديدها عن طريق الحساب الخاص به في بوابة أبشر”.