أسباب دوار الحركة أثناء السفر بالسيارة وكيفية تفاديه

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يشعر بعض الأشخاص بدوار الحركة (الميل إلى الغثيان والدوخة) أثناء السفر بالسيارات لمسافات طويلة، وهو ما يسبب إفساد الكثير من الرحلات للمصابين والمرافقين لهم.

ويرجع حدوث دوار الحركة عندما يكون هناك تعارض بين ما تراه العينين وما تكتشفه الأذن الداخلية، حيث يتلقى الدماغ مجموعة من المعلومات المتضاربة من هذه المدخلات، وهذا يؤدي إلى الدوخة والغثيان وأحيانا القيء.

واليوم نقدم لكم عدد من النصائح الهامة للتغلب على دوار الحركة أثناء السفر أو غيرها من وسائل النقل، وهي كما يلي:

– يفضل تثبيت النظر إلى نقطة بعيدة في الأفق أثناء الجلوس في السيارة، وعدم قراءة الكتب أو مشاهدة فيلم على الحاسوب اللوحي.

– إذا كنتَ تجلس على المقاعد الخلفية فانظر إلى الخارج من النوافذ الجانبية.

– دع عينيك تريان دائما الحركة ذاتها التي يحس بها جسدك ويشعر بها مركز التوازن لديك (الأذن الداخلية).

– يفضل غلق المكيف وفتح نوافذ السيارة، حيث يعمل الهواء النقي على تخفيف دوار الحركة، وإذا استمرت الأعراض، أوقف السيارة، إذا أمكن، واخرج من السيارة للحصول على بعض الهواء النقي.

– عليك أن تغمض عينيك فقد تتمكن من النوم، وسوف يقلل ذلك من دوار الحركة بشكل كبير.

– عدم ملئ المعدة بشكل كامل أو تركها فارغة تماما قبل السفر.

– أثبتت بعض البيانات أن تناول الطعام الجاف، مثل بسكويت الصودا، يساعد على التخلص من أعراض دوار الحركة، هذا لأن الطعام الجاف يمتص الأحماض الزائدة في المعدة.

– في الحالات الطارئة يمكن تعاطي أدوية دوار السفر، أو يمكن تناول البديل النباتي المتمثل في الزنجبيل، وذلك في صورة شاي أو بمضغ قطعة صغيرة منه، حيث ثبتت فعاليته الكبيرة في منع الغثيان.