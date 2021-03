بيجو 308 2022 الجيل الجديد ينطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت بيجو الستار عن 308 2022 الجيل الجديد بتحديثات معتبرة للتصميم الخارجي والداخلي وتقنيات ترفيه وسلامة جديدة ومحركات بنزين وديزل وهايبرد.

وحصلت جميع فئات 308 2022 على مصابيح أمامية ونهارية LED، مع توفر تقنية الماتريكس المتطورة للفئات الأفخم، مع مصابيح خلفية LED كذلك، وقد انخفض ارتفاع السيارة بحوالي 20 مليمتر لإضافة مظهر أكثر رشاقة عليها، مع ازدياد طول قاعدة العجلات بـ 55 مليمتر لتوفر مساحة أكثر رحابة في الداخلية.

وتشمل مواصفات المقصورة: شاشة 10 إنش لنظلم المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية 10 إنش وأنظمة سلامة متعددة تشمل رصد النقطة العمياء ومساعد الركن والبقاء في حارة الطريق أو تغيير حارة الطريق بشكل نصف أوتوماتيكي.

المحركات

وستتوفر بيجو 308 الجديدة بمحرك بنزين 1.2 لتر تيربو بقوة تتراوح بين 110 و130 حصان حسب النسخة، ومحرك ديزل 1.5 لتر بقوة 130 حصان، مع نواقل حركة يدوية 6 سرعات أو أوتوماتيكية اختيارية 8 سرعات.

وستنطلق 308 بمحركين هجينين بالقابس كذلك بقوة 180 أو 225 حصان ومدى كهربائي 60 كيلومتر بفضل تزويد السيارة ببطارية كهربائية 12.4 كيلوواط\س.

وستنطلق بيجو 308 2022 الجديدة في الأسواق العالمية لاحقاً هذا العام مع الكشف عن الأسعار قريباً.

