هيونداي ستاريا 2022 ميني فان الجديدة كلياً تكشف نفسها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن ستاريا 2022 ميني فان الجديدة كلياً، والتي وصفتها العلامة بـ “أقرب لسفينة فضاء” في التصميم الخارجي الفريد.

وتمتد المصابيح النهارية LED الأفقية بعرض السيارة بأكملها وتتصل بمصابيح أمامية على جوانب الشبك الأمامي، مع مصابيح خلفية رأسية مميزة ولمسات كروم متعددة على الجنوط والمرايا ومقابض الأبواب والشعار.

داخلية السيارة “مستوحاة من السفن السياحية” وتشمل شاشة معلومات ترفيهية 10.25 إنش ولوحة عدادات رقمية وإضاءة محيطية ووضعية استرخاء خاصة يمكن تفعيلها بزر واحد لإمالة مقاعد الصف الثاني، وستتوفر السيارة بداخلية 7 أو 9 مقاعد.

وستكشف هيونداي باقي المواصفات التقنية للميني فان الجديدة خلال الأسابيع القادمة.

