لا يُقبل الاعتراض على المخالفات في هذه الحالة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أكدت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على أنه يمكن لأي شخص تقديم أي عددٍ من الاعتراضات على المخالفات المرورية إلكترونيًا ولكن توجد حالة وحيدة لا تُقبل فيها الاعتراضات.

وأوضحت إدارة المرور أن الحالة الوحيدة التي لا تُقبل فيها الاعتراضات هي إذا وصلت الاعتراضات المرفوضة إلى (5) خلال عام واحد، وتجدر الإشارة إلى أن تقديم الاعتراض يكون خلال 30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة، بينما لا يمكن الاعتراض على مخالفة أثناء فترة معالجة اعتراض آخر.