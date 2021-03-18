"الإمارات المركزي" متفائل بـ2021: عام نمو الاقتصاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الخميس، عن تفاؤله بعام 2021، وتحقيق الاقتصاد قفزة في معدلات النمو.

وتوقع مصرف الإمارات المركزي في تقرير له صدر اليوم الخميس، أن ينمو اقتصاد الإمارات 2.5% خلال العام الجاري.

الأصول السائلة "نمو مستمر"

ارتفعت قيمة الأصول السائلة لدى الجهاز المصرفي في الإمارات بمقدار 25.78 مليار درهم خلال الربع الأخير من عام 2020 بنمو 5.7% مقارنة مع الربع الثالث من العام ذاته.

وأظهرت البيانات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي، الخميس، الخاصة بحركة مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي في الإمارات، أن النمو المستمر للأصول السائلة رفع من إجمالي رصيدها التراكمي إلى مستوى 474.136 مليار درهم في نهاية الربع الأخير من العام 2020 بالمقارنة مع 448.35 مليار درهم في الربع الثالث من العام.

وشكلت الأصول السائلة 15.3 % من إجمالي أصول الجهاز المصرفي والبالغ قيمتها 3.071 تريليون درهم في نهاية العام 2020.

وبحسب المعايير النقدية فإن الأصول السائلة تضم بالإضافة إلى النقد داخل البنوك، والنقد المتداول بالسوق، كلا من الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وشهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك في المصرف المركزي، كما تشمل السندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية، وديون القطاع العام في الإمارات .

وبحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي فإن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي كانت إيجابية في مجملها خلال الربع الأخير من العام الماضي ومن ضمنها مؤشر الملاءة المالية الذي بلغت نسبته 18.1% مقارنة مع 18% في الربع الثالث من العام ذاته.

كما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال للشق الأول من رأس المال خلال الفترة نفسها لتصل الى 17% بالمقارنة مع 16.9% خلال فترتي الرصد.

قفزة التحويلات البنكية

وبلغت قيمة التحويلات المنفذة من خلال الجهاز المصرفي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /يو أيه إي إف تي إس/ نحو 745.27 مليار درهم خلال شهر يناير/كانون الثاني 2021، بحسب الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي.

و تظهر الإحصائيات أن قيمة التحويلات التي نفذتها البنوك بين بعضها خلال يناير/كانون الثاني الماضي وصلت الى 468.461 مليار درهم في حين بلغت قيمة التحويلات بين الأفراد 276.816 مليار درهم تقريبا في الفترة نفسها.

وشكلت التحويلات بين البنوك خلال شهر يناير/كانون الثاني من العام 2021 نحو 8.1% من إجمالي قيمة التحويلات المنفذة طيلة العام 2020 والتي بلغت قيمتها 9.13 تريليون درهم .

ويعكس استمرار التحويلات بهذا الحجم الكبير استمرار نشاط القطاع البنكي والقطاعات الاقتصادية والتجارية الأخرى في الإمارات .

من جانب آخر، بلغ عدد الشيكات المتداولة خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي 1.771 مليون شيك بقيمة وصلت إلى 82.22 مليار درهم .

وتشكل قيمة الشيكات المتداولة في الشهر الأول من عام 2021 ما نسبته 8.3% تقريبا من إجمالي قيمة الشيكات التي جرى تداولها طيلة العام 2020 وفقا لما تظهر الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي.

وعلى مستوى نشاط الودائع في المصرف المركزي فقد بلغت قيمتها خلال شهر يناير الماضي 13.915 مليار درهم منها 13.911 مليار درهم ودائع بالعملة الورقية وبقية المبلغ بالعملة المعدنية.

وفي جانب السحوبات من البنوك فقد بلغت قيمتها خلال شهر يناير الماضي 13.99 مليار درهم.