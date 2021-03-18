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لامبورجيني Huracan Evo RWD بلمسات نوفوتيك.. نسخة شرسة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت شركة نوفوتيك تعديلات تصميمية على سيارة لامبورجيني Huracan Evo RWD.

وزادت التعديلات من الملامح جاذبية وشراسة، ولكنها لم تمس محرك السيارة V10.

وأوضحت شركة التعديل أن باقة التعديلات التي تقدمها للسيارة تشمل غطاء جديدا للمرايا والعتبات الجديدة.

كما تشمل التعديلات التصميمية على فتحات التهوية لتحسين تهوية نظام الكبح والمحرك.

وتوفر نوفوتيك هذه المكونات من مادة ألياف الكربون خفيفة الوزن.

وتمتاز مؤخرة السيارة المعدلة بجناح خلفي ضخم، كما تقف السيارة على عجلات مسبوكة قياس 20 و21 بوصة.

وتوفر شركة التعديل للسيارة طاقم نوابض رياضي يساعد على خفض هيكل السيارة بمقدار 30 ملم.

وتجدر الإشارة إلى أن السيارة السوبر رياضية تعتمد على محرك سحب طبيعي مكون من 10 أسطوانات على شكل حرف V بقوة 610 أحصنة/560 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى يتم توجيهها لعجلات المحور الخلفي.

ويتم تحسين أداء هذا المحرك بمجموعة عادم فولاذي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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