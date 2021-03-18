أسعار سيارات مازيراتي في مصر.. ملايين الجنيهات على 4 عجلات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوفر بالسوق المصرية مجموعة من الموديلات المميزة التابعة لماركة مازيراتي الإيطالية الفارهة الشهيرة.

وقدم موقع hatla2ee عرضا للموديلات المطروحة من مازيراتي في مصر خلال عام 2021 الجاري، وأبرز مواصفاتها وتكلفتها الرسمية بالعملة المصرية.

بدأ الموقع بطراز مازيراتي "جيبلي"، الذي يتوفر منه للبيع بالسوق المصرية فئتان، الفئة الافتتاحية هي فئة أتوماتيك 2019 التي تعمل بمحرك بقوة 3000 سي سي وتكلفته 2,4 مليون جنيه.



ثم فئة أتوماتيك S 2019 العاملة بمحرك ينتج قوة 3000 سي سي وتكلفتها 2,6 مليون جنيه.





من بعده، ذكر الموقع طرازا آخر من مازيراتي يطرح في السوق المصرية خلال العام الجاري، هو طراز "ليفانتي"، الذي يتوفر منه للبيع بالسوق المصرية فئتان، الفئة الافتتاحية هي فئة أتوماتيك 2019 التي تعمل بمحرك بقوة 3000 سي سي وتكلفته 2,6 مليون جنيه.

ثم فئة أتوماتيك S 2019 العاملة بمحرك ينتج قوة 3000 سي سي وتكلفتها 2,950, مليون جنيه.





من بعده، ذكر الموقع طراز آخر من مازيراتي يطرح في السوق المصرية خلال العام الجاري، هو طراز "كواتروبورتي"، الذي يتوفر منه للبيع بالسوق المصرية فئتان، الفئة الافتتاحية هي فئة أتوماتيك 2019 التي تعمل بمحرك بقوة 3000 سي سي وتكلفته 3 ملايين جنيه.

ثم فئة أتوماتيك S 2019 العاملة بمحرك ينتج قوة 3000 سي سي وتكلفتها 3,750 مليون جنيه.



