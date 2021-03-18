أهم الدراجات النارية الكهربائية في 2021.. ثورة على الطريق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوافر مجموعة متميزة من الدراجات النارية العاملة بمحركات كهربائية من مختلف الماركات في 2021 نستعرضها في التقرير التالي...

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز الدراجات النارية العاملة بمحركات كهربائية تتوفر خلال العام الجاري بالأسواق.

وتشمل دراجة Lightning Strike Carbon Edition، العاملة ببطارية بقوة 20 كيلوواطا في الساعة، وتتمتع بنطاق سير حتى 150 ميلا كحد أقصى، ومحرك ينتج قوة 120 حصانا.







من بعدها، ضمت القائمة دراجة نارية من أبرز الدراجات العاملة بمحرك كهربائي تتوفر خلال 2021، هي دراجة Harley-Davidson LiveWire، التي تتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثوان، مع نطاق سير حتى 146 ميلا كحد أقصى لشحن بطاريتها.





من بعدها، ضمت القائمة دراجة Zero SR/F، والتي تتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 4 ثوان، وتصل سرعتها القصوى لـ124 ميلا في الساعة.





ودراجة أخرى ضمن القائمة تتوفر بمحرك كهربائية بالأسواق خلال 2021، هي دراجة Arc Vector، التي تتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثوان، وتصل سرعتها القصوى لـ 125 ميلا في الساعة، ونطاق سير يصل لـ 270 ميلا.





من بعدها ضمت القائمة دراجة نارية عاملة بمحرك كهربائية هي Fuell Fllow، تعمل بمحرك ذي نطاق سير حتى 150 ميلا وقدر على إعادة شحن بطاريتها بسرعة فائقة خلال 30 دقيقة.





ودراجة باسم Energica EVA EsseEsse9+ تتوفر ضمن أبرز الدراجات النارية الكهربائية المطروحة خلال العام، بنطاق سير حتى 143 ميلا، وسرعة قصوى تصل لـ 125 ميلا في الساعة ومحرك ينتج قوة 109 أحصنة.





في ختام القائمة، جاءت دراجة باسم Damon Hypersport Pro من أبرز الدراجات النارية العاملة بمحرك كهربائي وتتوفر للبيع خلال العام الجاري، بنطاق سير يزيد على 300 ميل.



