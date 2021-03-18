سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18 مارس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس 18 مارس 2021، في البنوك، وشركات الصرافة

وارتفعت العملة المصرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، أمام اليورو الأوروبي، فيما تراجعت أمام الجنيه الإسترليني، بينما استقرت أمام الريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

سعر الدولار في مصر

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، لليوم الثاني على التوالي، اليوم الخميس، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا، استقر متوسط سعر الدولار، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في مصر

وسجل الدولار أعلى سعر عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في 22 بنكا، منها التجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، القاهرة، والكويت الوطني، وHSBC، والمشرق، وقناة السويس، والبركة، والأهلي المتحد.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، عند نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

انخفاض التضخم

للشهر الثاني على التوالي حافظت مصر على التضخم عند مستويات منخفضة نسبيا، ويبدو أن تلك النسبة تقل عن مستهدفات البنك المركزي.

وفي فبراير/ شباط الماضي بقي معدل التضخم السنوي عند 4.9% في مصر بالكامل (ريف وحضر) وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المنشورة اليوم الأربعاء.

لكن تلك النسبة أقل قليلا من مستهدفات البنك المركزي المصري الذي يهدف لجعل التضخم عند مستوى 7% تقل أو تزيد نقطتين مئويتين، فهل يسعى المركزي لرفع التضخم؟.

أسعار اليورو والإسترليني

وانخفض سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، إلى 18.65 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، مقابل 18.68 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع، أمس الأربعاء..

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.77 جنيه للشراء، و21.91 جنيه للبيع، مقابل 21.73 جنيه للشراء، و21.87 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، عند نحو 4.175 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، عند مستوى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى المركزي، نحو 51.86 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.80 جنيه للشراء، ونحو 52.26 جنيه للبيع، أمس.

حزمة تحفيز جديدة

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية، الإثنين، بزيادة رواتب جميع العاملين بالحكومة بنحو 37 مليار جنيه ( 2.3 مليار دولار).

كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه (نحو 154 دولاراً)، كما وجه الرئيس المصري بإقرار علاوتين، (زيادة دورية للرواتب) بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه.

والعلاوتان، الأولى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

كما تقرر زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية نحو 31 مليار جنيه، ويبلغ عدد العاملين بالجهاز الحكومي المصري نحو 6 ملايين.

كما تم تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بنحو 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.