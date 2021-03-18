"ميني كوبر" تودع محركات الاحتراق الداخلي في هذا الموعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد "ميني كوبر" للتحول للعمل بمحركات كهربائية بالكامل بحلول 2030، وفق خطتها المستقبلية لتصبح ماركة مصنعة للسيارات الكهربائية فقط.

وفي سبيل تحقيق ذلك، اتخذت الماركة البريطانية الأصل، قرارا بتوقفها عن طرح أي سيارات جديدة تعمل بمحركات احتراق داخلي، بداية من عام 2025 المقبل.

وذلك وفق موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، والذي أفاد بأن ميني كوبر كغيرها من ماركات السيارات، تتطلع لمستقبل الصناعة الذي دون شك يتمحور حول الطاقة الكهربائية.



وأعلن عن هذا القرار، "أوليفر زايبس"، رئيس شركة بي إم دبليو المالكة حاليا لماركة ميني كوبر، خلال المؤتمر السنوي للماركة البافارية لعام 2021 الجاري.



وتستعد ماركة ميني كوبر لطرح مجموعة جديدة من السيارات الكهربائية بحلول عام 2023، سيشاركها في تصنيعها مجموعة Great Wall Motor.

جدير بالذكر أن التوجه الكهربائي يطال أيضا ماركة رولز رويس كونها واحدة من الماركات التابعة لماركة بي إم دبليو على غرار ميني.