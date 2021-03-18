القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حتى تحافظ على سلامتك أثناء قيادة السيارة يجب عليك الحرص على عدم انحرافها، ولهذا نستعرض معكم أسباب انحراف السيارة أثناء السير.

يلاحظ الكثير من السائقين انحراف في السيارة أثناء القيادة مما يتسبب في القلق لهم، حيث أن هذا الإنحراف قد يشكل خطورة ولهذا يجب أن يكون السائق على دراية بأسباب انحراف السيارة أثناء السير.





أسباب انحراف السيارة أثناء السير:

عدم توازن العجلات

تعتبر محاذاة العجلات الغير صحيحة والغير متوازنة من أهم المشكلات التي تتسبب في عدم توازن العجلات، وإن حدوث الاهتزاز والضوضاء الصادر من المكباح من العلامات التي تدل على عدم توازن العجلات، ولهذا يجب الحرص على الصيانة والفحص الدوري للعجلات.

انخفاض ضغط الهواء في الإطارات

يجب عليك الحرص على فحص الإطارات بشكل دوري للتأكد من مستويات الضغط بها، حيث أن قد يكون أحد الجانبين منخفض في ضغط الهواء مما يؤدي إلى انحراف السيارة أثناء السير.





وجود مشكلة في المكباح

المكباح مهم جدا في السيارة ويساعد في الحفاظ على سلامتها، وحدوث أي تلف به قد يؤثر على إطارات السيارة مما يتسبب في انحرافها أثناء القيادة.

تلف جزء من أجزاء التعليق الهوائي

بسبب الاستخدام الكثير للسيارة وخاصة على الطرق الغير ممهدة وسير السيارة عليها لفترات طويلة أو وجود أوزان ثقيلة بالسيارة، فإن هذا يتسبب في تلف بعض أجزاء التعليق الهوائي، مما يتسبب في عدم توازن السيارة وهذا يؤدي الى انحرافها.

الإطارات الجديدة

عند استبدال الإطارات بأخرى جديدة فإن هذا قد يتسبب في حدوث بعض المشكلات الطفيفة، ومنها حدوث سحب وانحراف بالسيارة وهذا لاختلاف نوع الإطارات أو لعدم تركيبها بطريقة صحيحة.