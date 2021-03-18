العيسى للسيارات تفتتح أول صالة عرض ومركز صيانة لعلامة جاك موتورز

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة عبداللطيف العيسى للسيارات في 5 يناير 2021 أنها وقعت اتفاقية مع شركة جاك موتورز JAC Motors لتُصبح الوكيل الحصري لسياراتها في المملكة العربية السعودية، وها هي الشركة تحتفل بافتتاح أكبر صالة عرض ومركز صيانة لسيارات جاك بالخليج العربي.

وقع الاتفاقية كل من الشيخ عبدالمحسن العيسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة عبداللطيف العيسى، والسيد ديفيد زانغ المدير العام لشركة جاك، وحضر التوقيع كبار المندوبين من الشركتين في اجتماع عبر الإنترنت.

يُذكر أن شركة العيسى أوتو تمتلك خبرة واسعة تمتد لأكثر من 70 عام في قطاع السيارات، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات من خلال أحدث صالات العرض ومراكز الخدمة الحديثة للغاية ومستودعات قطع الغيار ومراكز تسليم المركبات والتخزين التي أصبحت مرادفة لرضا العملاء وتقديرهم.

سيارات جاك المعروضة في الوكالة:

J7 السيدان الرياضية

S3 الاس يو في المدمجة

M4 الميني فان

T8 البيك اب

يجدر بالذكر أيضاً أن العيسى تقدم خدمات الصيانة عبر ثلاثة مراكز وهم كالتالي:

1- المنطقة الوسطى: فرع الفيصلية مخرج 18 (سمكرة ودهان – صيانة عامة ودورية)

سمكرة ودهان من الأحد إلى الخميس من 07:00 ص إلى 5:00 م

صيانة دورية من السبت إلى الخميس من 07:00 ص إلى 5:00 م

2- المنطقة الغربية: فرع المدينة (سمكرة ودهان – صيانة عامة ودورية)

السبت الى الخميس من 07:00 ص إلى 05:00 م

3- المنطقة الشرقية: فرع الدمام (سمكرة ودهان – صيانة دورية)