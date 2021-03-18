تعرف على أغلى طرق العالم في رسوم المرور

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعمد كثير من دول العالم إلى فرض رسوم مرور للطرق السريعة بها، وذلك من أجل توفير نفقات صيانة هذه الطرق، بالإضافة إلى تحديث شبكة البنية التحتية للطرق في البلاد.

وعلى الرغم من انخفاض قيمة رسوم مرور الطرق في معظم الدول حول العالم، إلا أن هناك بعض الدول تفرض رسوم باهظة للسير على الطرق خاصة للسياح.

ولقد نشرت شركة “Budget Direct” تقرير خاص عن رسوم المرور على الطرق في بعض الدول التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة هذه الرسوم.

وأشار التقرير إلى أن آلية تحديد الرسوم تختلف من دولة لأخرى، حيث يمكن أن تدفع لمرة واحدة أثناء عبور طريق أو جسر أو نفق، أو يتم تحصيل مبلغ استنادا إلى المسافة المقطوعة على الطريق.

وخلال السطور التالية نستعرض لكم قائمة أغلى دول العالم من حيث رسوم المرور وفقاً للتقرير الذي أعدته الشركة، وهو كما يلي:

– تأتي سويسرا في المقدمة بمتوسط 21.33 دولار، حيث تطلب من قائدي سيارات الطرق السريعة شراء بطاقة سنوية للعبور، وتفرض رسوما على امتدادات معينة في بعض الطرق أو الأنفاق.

– تأتي أستراليا في المركز الثانية في القائمة بمتوسط رسوم تبلغ 16.31 دولار، وفي المركز الثالث جاءت جزر فارو الواقعة بين جزيرتي أيسلندا والجزر البريطانية التي تفرض رسوما تقدر بنحو 16.28 دولارا في المتوسط.

– احتلت كرواتيا المركز الرابع بمتوسط رسوم قدرها 11.18 دولار، وتلتها الدنمارك في المركز الخامس بمتوسط رسوم 10.75 دولار.

– احتلت بولندا المركز السادس بعد أن فرضت رسوما تبلغ 8.76 دولار في المتوسط، لتسبق الصين التي تحل في المركز السابع عالميا برسوم قدرها 7.26 دولار.

– احتلت ألبانيا المركز التاسع برسوم تبلغ 6.06 دولار، وتأتي السويد في نهاية قائمة الدول العشرة الأغلى رسوما للمرور بمتوسط 5.47 دولار.