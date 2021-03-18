شاهد أبرز الدراجات النارية التي لم يقدها أحد.. 9 نسخ "كونسبت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت صناعة الدراجات النارية عبر تاريخها الحافل مجموعة متميزة من الدراجات التي طرحت كموديلات كونسبت للعرض فقط

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز الموديلات الكونسبت التي طرحت من ماركات الدراجات النارية المختلفة.

وضمت القائمة، نسخة كونسبت طرحت من ماركة سوزوكي اليابانية، هي طراز Falcorustyco، كان ظهوره الأول عام 1985، وطرح للمشاركة في أفلام هوليوود التي تتحدث عن المستقبل البعيد عام 2050.







من بعده، ضمت القائمة، نسخة كونسبت من الدراجة النارية Mach Ness، وكانت من الدراجات التي طرحت بمحرك سيارة وقدمت للعرض عام 2005.





ومن ماركة جاجوار البريطانية، ضمت القائمة، طراز الدراجة النارية M-Cycle الذي طرح للعرض كنسخة كونسبت تحمل في تصميمها رأس فهد، وعملت هذه الدراجة بمحرك بقوة 1200 سي سي بسرعة قصوى تصل لـ55 ميلا في الساعة.





من بعده، ضمت القائمة نسخة كونسبت من دراجة نارية قدمتها ماركة فيراري الإيطالية، هي نسخة V4 Motorcycle Concept، بتصميم مستقبلي فريد.





ومن الدراجات النارية التي طرحت بتصميم كونسبت متميز، دراجة هوندا Honda CB750 Concept التي طرحت للعرض عام 2015، وتعمل بمحرك هيدروجين سائل ذي 4 أسطوانات.





طراز آخر طرح كنسخة كونسبت من ماركة سوزوكي اليابانية وكان من أبرز الدراجات النارية الكونسبت، هو طراز Suzuki Crosscage، الذي طرح للعرض عام 2007.





من بعده، ضمت القائمة، نسخة كونسبت طرحت من دراجة نارية باسم Swordfish Motorcycle Concept، بتصميم مستقبلي فريد.





وطراز آخر من دراجات سوزوكي، جاء ضمن القائمة من أبرز الدراجات النارية التي طرحت كموديل كونسبت، هو طراز Suzuki Nuda يعمل بمحرك GSX-R750.





ومن الدراجات التي طرحت كموديل كونسبت للعرض فقط بتصميم غريب، جاءت ضمن القائمة دراجة NUCLEUS Motorcycle Concept.



