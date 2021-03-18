أبرز 10 سيارات إيطالية من حقبة التسعينيات.. وحوش السباقات الرياضية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحظى تاريخ صناعة السيارات الإيطالية، بالكثير من التميز على مستوى الطرازات الرياضية، وكانت من أبرز الفترات الزمنية هي حقبة التسعينيات.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز السيارات الرياضية إيطالية الصنع التي طرحت في حقبة التسعينيات.

وفي مقدمة القائمة، جاء طراز مازيراتي الإيطالي 3200GT والذي طرح عام 1998، وتوفر بمحرك V8 بسعة 3.2 لتر، ينتج قوة 174 حصان.







من بعده ضمت القائمة، طراز ألفا روميو 155 Q4 الرياضي، الذي طرح في الفترة بين عام 1992 و حتى عام 1998، وكان من أبرز السيارات الرياضية إيطالية الصنع من هذه الحقبة، وكان يعمل بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 190 حصان.





من بعده، ضمت القائمة من ماركة فيات الإيطالية، طراز Coupé 20v Turbo الذي توفر في عام 1993، وكان يعمل بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 217 حصان.





ومن ماركة فيراري ضمت القائمة، طراز 550 Maranello ضمن أبرز السيارات الرياضية في حقبة التسعينيات، وطرح هذا الطراز عام 1996، بمحرك V12 بسعة 5.5 لتر، ينتج قوة 479 حصان.





طراز آخر من ماركة ألفا روميو، جاء ضمن القائمة هو طراز GTV، الذي طرح عام 1993، وكان يعمل بمحرك V6 بسعة 3.2 لتر ينتج قوة 237 حصان.





ومن ماركة فيراري ضمت القائمة طراز آخر باسم F355، الذي طرح عام 1994، وكان يعمل بمحرك V8 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة 375 حصان.





من بعده، جاء في ختام القائمة طراز من ماركة لامبورجيني الإيطالية، هو طراز Diablo، الذي طرح عام 1990، وكان يعمل بمحرك V12 بسعة 6.0 لتر ينتج قوة 485 حصان.



