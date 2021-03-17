سيارة المدن الحديثة من تويوتا.. Aygo X Prologue تكشف عن نفسها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت "تويوتا" اليابانية عن أحدث موديلاتها الجديدة الذي تنعش به سوق السيارات التابعة لفئة A-segment، وهو طراز Aygo X Prologue لعام 2022

ونقل موقع "موتوروان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للطراز الجديد، وأوضح أن هذه النسخة الجديدة منه طورتها تويوتا بنفسها بالكامل، على عكس النسخة الأقدم التي ساهم في تطويرها مع تويوتا ماركات بيجو وسيتروين.





ويعد طراز Aygo X Prologue بنسخته الجديدة، من السيارات المخصصة للاستخدام داخل المدن، وحتى الآن لم تكشف تويوتا عن أي تفاصيل تتعلق بقوة محركه أو قدراته التقنية.

غير أن "موتور وان" يتوقع طرح بمنظومة تشغيل داخلية تدعم منصة TNGA-B التقنية المستخدمة في طراز تويوتا ياريس "كروس".





ومن المرتقب أن تكشف تويوتا عن كافة مواصفات الطراز قبل طرحه رسميا للعرض مطلع عام 2022 المقبل.