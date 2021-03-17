إليك ثمن أغلى 8 سيارات في العالم خلال 2021.. أسعار خيالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ربما تتساءل عن قيمة أغلى 8 سيارات في العالم حاليا، والإجابة قد تكون خيالية، خاصة إذا عرفت أن ثمن إحداها يصل إلى 5.4 مليون دولار.

وتبلغ قيمة أغلى 8 سيارات في العالم نحو 24 مليون دولار، وتبلغ قيمة الأغلى نحو 5 ملايين دولار والأرخص نحو 650 ألف دولار.

وتشهد تكلفة السيارات تحديثا بشكل سنوي من مختلف الماركات والفئات، والأمر نفسه ينطبق على أغلى 8 سيارات في العالم في الوقت الحالي.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم آخر تحديث على تكلفة أغلى 8 سيارات في العالم حاليا خلال عام 2021.

وضمت القائمة، طراز فيراري SF90 Stradale وهو الطراز الأقل في التكلفة بين أغلى 8 سيارات في العالم، وتصل تكلفته خلال عام 2021 الجاري لـ625,000 ألف دولار.





وطراز أستون مارتن Valhalla الذي تصل قيمته خلال عام 2021 الجاري لـ1.3 مليون دولار، ويعمل هذا الطراز بمحرك خارق ينتج قوة 986 حصان.





من بعده، ضمت القائمة، طراز مرسيدس AMG One، الذي تبلغ قيمته الحالية لـ2.7 مليون دولار، ويعمل هذا الطراز بمحرك توربيني V6.





من بعده ضمت القائمة طراز لوتس Evija، الذي يعتبر من ضمن أغلى 8 سيارات في العالم، وتصل تكلفته الحالية لـ2.7 مليون دولار.





وطراز Koenigsegg Jesko، الذي تبلغ تكلفته خلال عام 2021 الحالي لـ2.8 مليون دولار، ويعمل هذا الطراز بمحرك ينتج قوة 1603 حصان.





من بعده، ضمت القائمة، طراز Gordon Murray Automotive T.50 الذي يتوفر كأحد أغلى السيارات في العالم، وتصل قيمته الحالية لـ3.8 مليون دولار.





ثم طراز بوجاتي Bugatti Chiron Super Sport 300+، الذي يتوفر ضمن أغلى السيارات في العالم، وتصل تكلفته الحالية لـ3.9 مليون دولار.





وفي ختام القائمة، جاء الطراز الأغلى في العالم حاليا من بوجاتي، هو طراز Bugatti Divo الذي تصل قيمته حاليا لـ5.4 مليون دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 1479 ألف حصان، وتصنع منه ماركة بوجاتي كمية محدودة من النسخ بعدد 40 سيارة فقط تطرح للبيع.



