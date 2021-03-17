هيونداي توسان 2022 الهجينة بالقابس تنطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هيونداي عن المواصفات التقنية لتوسان 2022 الهجينة بالقابس مع الكشف عن موعد انطلاقها في الأسواق العالمية في صيف 2021.

وتعتمد توسان الهجينة بالقابس على بطارية 13.8 كيلوواط\س بمدى كهربائي 51 كيلومتر، وأشارت هيونداي لتحسن صرفية الوقود إلى 3.36 لتر فقط لكل 100 كيلومتر، مع معدل سحب 907 كيلوجرام بحد أقصى.

وستنطلق الفئة الجديدة بمحرك 4 سلندر تيربو سعة 1.6 لتر بقوة 261 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ونظام دفع كلي.

وستتوافر هيونداي توسان 2022 الهجينة بالقابس في السوق الأمريكي بسعر تقديري يبدأ من 35,000 دولار – 131,000 ريال.