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“أبشر” شروط الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا

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هالة الوصيف 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت  – أعاد الحساب الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، التذكير بشروط الاعتراض على المخالفات المرورية بالمملكة إلكترونيًا.

وكشفت منصة أبشر في إنفوجراف توضيحي شروط الإعتراض على المخالفة المرورية، وتأتي كما يلي:

  • لتقديم الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا يجب ألا تتجاوز مدة المخالفة 30 يومًا من تاريخ تسجيلها.
  • لا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا من خلال أبشر وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة.
  • عند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض قيد المعالجة فإنه لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.
  • يحق للمعترض تقديم أي عدد من الاعتراضات آليًا إلا إذا كان عدد الاعتراضات الآلية المرفوضة 5 وذلك لكل سنة ميلادية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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