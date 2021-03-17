“المرور” الإجراءات المطلوبة حال تأثر لوحات السيارة في حادث

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن الإجراءات النظامية حـال تأثر لوحات السيارة بحادث.

وأوضح المرور السعودي في ردّه على هذا التساؤل إنه في حالة تأثر لوحات السيارة بحادث يقوم قائدها بمراجعة قسم المرور14 والتقدم بطلب بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن نظام المرور ينص على وجوب وضع لوحات السيارات بطريقة ظاهرة ومقروءة في وضح النهار وأن تكون مضاءة في الليل ومقروءة.

وينص نظـام المرور كذلك على أن لوحات السيارات يجب أن تكون مصنوعة من مادة ذات مواصفات عالية الجودة وتُشّكل من مادة عاكسة، وأن تكون ذات دلالة على نوعية تسجيل السيارة وتُثّبت بشكل جيد في المكان المعدّ لذلك وفق الطريقة التي تقرّها إدارة المرور.