بي ام دبليو i4 الكهربائية الجديدة كلياً تكشف نفسها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بي ام دبليو عن i4 الإنتاجية التي تنضم الآن لـ iX3 و iX و i3 هاتشباك في المجال الكهربائي للعلامة الألمانية.

وتحمل السيارة تشابهات خارجية بارزة مع الفئة الرابعة جران كوبيه الجيل القادم، مع اختلافات رئيسية مثل إضافة الأبواب الخلفية وتحديث التصميم الجانبي وشكل مقابض الأبواب.

وقد تكتمت بي ام دبليو على معظم المواصفات التقنية للسيارة، وإن أوضحت أن قوتها تبلغ 523 حصان بحد أقصى لفئة M الأعلى أداءً بتسارع من الصفر إلى 100 كلم\س في حوالي 4 ثواني.

بطارية السيارة ستدعم مدى يصل إلى 590 كيلومتر لكل شحنة للفئة الأعلى في المجال، وستكشف بي ام دبليو المزيد من مواصفات السيارة وداخليتها في الأسابيع القادمة.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin