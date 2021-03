تويوتا أيجو X برولوج الاختبارية تكشف نفسها رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا عن سيارة أيجو إكس برولوج الاختبارية التي تمهد للجيل الثالث من موديل أيجو الأصغر في مجال العلامة اليابانية.. وعلى العكس من أيجو الجيل السابق المطور بالتعاون مع بيجو وستروين، ستتكفل تويوتا وحدها بتطوير الجيل الجديد.

وتأتي السيارة بتصميم جديد جريء وجنوط ضخمة ورفارف كبيرة، وإن كنا نتوقع تغييرات جمالية متعددة قبل الموديل الإنتاجي.

من مميزات السيارة الاختبارية هي احتواء المرايا الجانبية على كاميرات حركة داخلية لتصوير ومشاركة لحظات الاستكشاف المثيرة.. كما تأتي السيارة بحدائد للسقف لزيادة سعتها التخزينية رغم حجمها الصغير.

وستشارك تويوتا أيجو الجديدة منصة TNGA-B مع سيارة يارس كروس الأكبر حجماً، مع توقعات بتدشين الموديل الإنتاجي بحلول نهاية العام الجاري.

