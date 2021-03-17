"بروتون" الماليزية تنافس بقوة في مصر.. 3 موديلات مميزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنوي شركة "بروتون" طرح 3 موديلات مميزة بمصر، خلال العام الجاري، بمواصفات وتقنيات جديدة.

وفي تقرير بالصور، عرض موقع hatla2ee مواصفات وتكلفة السيارات المقرر طرحها من الشركة الماليزية خلال العام.

وقال ، الطراز الأول بروتون ساجا، الذي يتوفر منه للبيع 4 فئات للبيع، الأقل مانيوال STANDARD 2021 بمحرك 1300 سي سي، بسعر 166,900 ألف جنيه والأعلى أوتوماتيك PREMIUM 2021 بمحرك 1300 سي سي ، بسعر 202,900 ألف جنيه.





والطراز الثاني، بروتون أكسوار، وسيطرح منه فئة أتوماتيك EXECUTIVE 2021 بمحرك 1600 سي سي تربو، وتكلفتها 245,000 الف جنيه.

كما سيطرح من الطراز ،أتوماتيك / EXECUTIVE PLUS 2021 بمحرك 1600 سي سي تربو، وتكلفتها 270,000 ألف جنيه.





أما الطراز الأخير فهو بريف، ويطرح منه بمصر فئة وحيدة هي PREMIUM 2019 بمحرك 1600 سي سي تربو، وتكلفتها 275,000 ألف جنيه.



