مواصفات Santa Fe الجديدة من هيونداي.. SUV هجينة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة هيونداي عن نسخة الدفع الهجين Plug-in من سيارتها Santa Fe، المنتمية لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة الجديدة بطول 4.79 متر تعتمد على نظام دفع يتألف من محرك بنزين تربو سعة 1.6 لتر مع آخر كهربائي بقوة إجمالية 265 حصانا/350 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

ويقترن المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات لتوزيع القوة على عجلات السيارة الأربع. وتبلغ السيارة مدى السير 69 كلم، كما تستهلك نحو 1.5 لتر من الوقود/100 كلم.

وتتمتع السيارة بباقة موسعة من الأنظمة المساعدة ووسائل الراحة مثل وظيفة تدفئة المقاعد في الأمام ووظائف الضبط الكهربائي لمقعدي القائد والراكب الأمامي، ومساعد الحفاظ على حارة السير، ومحذر الزاوية الميتة ومساعد الحفاظ على السرعة المتوائم ومساعد الكبح الاضطراري، والذي يتعرف على المارة وقائدي الدراجات.

تفاؤل بنتائج 2021

وانخفضت المبيعات العالمية المجمعة لشركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية ووحدتها التابعة كيا موتورز، 13% لتسجل 6.35 مليون سيارة في 2020.

ويعد ذلك أقل مستوى لمبيعات الشركتين منذ تسجيل 5.74 مليون وحدة في 2010، ويقل كثيرا عن الهدف المجمع للشركتين المحدد في يناير/كانون الثاني الماضي عند 7.54 مليون وحدة.

وتوقعت الشركتان، ارتفاع مبيعاتهما العالمية المجمعة 11.5% في 2021، لتنتعش المبيعات من أدنى مستوى في 10 سنوات في 2020 إذ فوتت الشركتان أهدافهما السنوية للعام السادس على التوالي.

وقالت الشركتان الكوريتان إنهما تتوقعان مبيعات مجمعة لعام 2021 عند 7.08 مليون سيارة، لتنتعش بعد سنة عصف بها أثر جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.