جاجوار لاند روفر تكشف عن "مكيف هواء" يحارب كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة جاجوار لاند روفر عن مكيف هواء يمتلك القدة على قتل 97% من الفيروسات والبكتيريا داخل السيارة.

ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن المكيف الجديد يأتي في ظل جهود شركة جاجوار لاند روفر في تعزيز سبل الوقاية من جائحة كورونا.

ويستخدم مكيف الهواء المتطور من جاجوار لاند روفر، تقنية النانو، في إعاقة وقتل الفيروسات والبكتيريا بأنواعها داخل السيارة بخلاف قدرته على التخلص من الروائح الكريهة.

ولاختبار الفاعلية خصصت جاجوار لاند روفر معملا تجري من خلاله الاختبارات على قتل الفيروسات داخل السيارة وكانت نتائجه مبشرة،

وتقول ديلي ميل، خلال إطلاق الفيروسات لمدة 30 دقيقة في كابينة السيارة نجح المكيف في قتل 97% منها.

في الوقت نفسه، تحتفل جاجوار البريطانية بمرور 60 عاما على طرح طرازها الكلاسيكي الأنيق، E-Type، بطرحها لتشكيلة موديلات توثق بها هذه الذكرى.



وستتوفر تشكيلة الموديلات الخاصة لهذه الذكرى بمسمى تجاري، E-Type 60 Collection، وستتكون من 6 سيارات فئة كوبيه، و6 سيارات فئة "رودستر".



وذلك مع تحديث محركات هذه النسخ، بحيث يصبح سعة 3.8 لتر، بـ6 أسطوانات، وينتج قوة 265 حصانا.