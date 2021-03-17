أقوى 6 سيارات فائقة الأداء في تاريخ دودج.. صور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة دودج الأمريكية مجموعة استثنائية من السيارات عبر تاريخها الحافل، تمتع البعض منها بالأداء الفائق.

موقع "هوت كارز" المتخصص بأخبار السيارات جمع قائمة تضم أبرز موديلات دودج عبر تاريخها، وفي المقدمة نسخة عام 1962 التي طرحت من طراز Dodge Dart 413 Max Wedge.

وعملت هذه النسخة بمحرك V8 ينتج قوة 420 حصانا، مع ناقل سرعة مزود بـ3 سرعات.







وضمت القائمة، طراز Dart GTS 440 الذي قدمته الماركة الأمريكية عام 1968، وكان يعمل بمحرك V8 ينتج قوة 375 حصانا.





ومن أبرز السيارات فائقة الأداء التي طرحتها دودج، طراز Charger R/T Hemi عام 1970، وكان يعمل بمحرك V8 ينتج قوة 425 حصانا.





كما ضمت القائمة، طراز Shelby Omni GLH-S، الذي طرح عام 1986، وكان يعمل بمحرك توربيني بسعة 2.2 لتر ينتج قوة 175 حصانا.





وطراز قدمته دودج عام 1999 باسم Viper GT2، وكان من أقوى موديلات الماركة الأمريكية على الإطلاق.





وطراز طرحته دودج باسم Neon SRT-4 عام 2004، وكان من أبرز السيارات فائقة الأداء، وتوفر بمحرك توربيني بسعة 2.4 لتر، ينتج قوة 230 حصانا.



