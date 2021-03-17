بي إم دبليو تكشف عن نظام iDrive الجديد.. قمة الرفاهية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت بي إم دبليو عن النسخة الجديدة من نظام المعلومات والترفيه iDrive، الذي يعزز من كماليات السيارات المستقبلية من الماركة البافارية.

ويظهر الإصدار الثامن من iDrive عبر شاشة منحنية جديدة تبدأ خلف عجلة القيادة وتمتد عبر لوحة القيادة.

ووفق موقع "ذا فيرج" فإن الشاشات الجديدة من بي إم دبليو تحتوي على الجيل الثامن من نظام iDrive التقني، الذي سيعزز من كماليات السيارات المستقبلية من الماركة البافارية.

وستطرح الشاشات الجديدة بسيارات بي إم دبليو، على قياس 12.3 بوصة فيما يخص شاشة العدادات، و قياس 14.9 بوصة فيما يخص شاشة التحكم بالمنطقة الوسطى بالسيارة.

وقال صانع السيارات: إن حجم الشاشة يختلف اعتمادًا على السيارة، لكن الشاشة سيكون لها مظهر عائم.

ويظهر نظام iDrive الجديد للمرة الأولى في وقت لاحق من هذا العام في سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة من BMW، وكذلك في سيارة BMW i4 السيدان الكهربائية.

ووفقًا لقطاع التكنولوجيا في BMW، فإن iDrive هو خطوة رئيسية نحو السيارات الذاتية القيادة بالكامل، وأوضح أن iDrive مصمم لدعم أنظمة القيادة المستقلة من المستوى 2 والمستوى 3.



ويمكن التحكم في iDrive وفق موقع aitnews ،باللمس أو التنشيط الصوتي أو التحكم بالإيماءات.

ويتم دمج المعلومات الخاصة بالملاحة ومواقف السيارات وشحن المركبات الكهربائية بالكامل في iDrive.

وقالت الشركة: إن iDrive يدعم Apple CarPlay و Android Auto لاسلكيًا مجانًا.

وتقول الشركة: إن المساعد الذكي الشخصي من BMW يتكيف مع الاحتياجات الفردية والروتينية للسائق، مما يجعله قناة تشغيل مركزية للتفاعل بين الإنسان والآلة.