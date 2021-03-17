فولكسفاجن تفاجئ سوق السيارات الكهربائية بموديلات متقدمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة فولكسفاجن عن خطة لطرح موديلات جديدة من السيارات الكهربائية على مدار العام الجاري2021 ، بتقنيات متقدمة.

ووفق موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، تطرح فولكسفاجن الماركة، طراز ID.5 الكهربائي، ونسخة أوروبية من طراز "نيفيوس".

كما سيطرح ثاني أكبر صانع سيارات في العالم طرازات مخصصة للسوق الصينية من موديلات ID.4 Crozz و ID.4 X وID.6.

وفيما يخص ماركة سكودا، التابعة لمجموعة فولكسفاجن، ستطرح نسخة مخصصة بشكل حصري لسوق الهند من طراز "كوشاك".



وماركة بينتلي للسيارات الفارهة، ستطرح تحت مظلة فولكسفاجن لعام 2021، سيارة كهربائية هجينة من طراز "بينتيجا"، ومركبة كهربائية من طراز Continental GT و Flying Spur.

وفيما يخص ماركة بورش، ستطرح طراز "تايكان كروس توريزمو"، بالإضافة لنسخة محدثة من طراز "ماكان" لعام 2021.

وماركة أودي، ستطرح تحت مظلة فولكسفاجن خلال 2021، نسخة جديدة من طراز E-Tron GT، أعلن عنها بالفعل بشكل رسمي، وطراز Q4 E-Tron وطراز Q5 Sportback ضمن الفئات الكهربائية PHEV.

وتعتزم فولكسفاجن تشييد 6 مصانع لخلايا البطاريات في أوروبا والتوسع في البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية عالميا.

وتسرع فولكسفاجن جهودها الرامية لتخطي تسلا وتشجيع استخدام السيارات التي تعمل بالبطاريات.

وقالت" نستهدف الوصول إلى 6 مصانع منتجة لخلايا البطاريات للسيارات الكهربائية في أوروبا بحلول 2030، سيبنيها بمفرده أو مع شركاء"