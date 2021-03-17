كيا تيلورايد قد تحصل على نسخة كهربائية بالكامل باسم EV9

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا منذ أيام عن موديل EV6 الكهربائي الجديد كليًا المبني على منصة E-GMP المتطورة لمجموعة هيونداي، وقد علمنا أن كيا سجلت 9 أسماء للاستخدام التجاري في موديلاتها الكهربائية القادمة من EV1 إلى EV9.

موديل EV9 تحديدًا سيتم بناؤه على تيلورايد وفق تقارير أخيرة، مع استناده إلى نسخة مطولة من المنصة المستخدمة في EV6 الأصغر حجماً، وانطلاقه بمدى يتعدى 500 كيلومتر لكل شحنة.

وقد ظهرت السيارة في تصميم تخيلي من Carbuzz بتصميم يجمع بين EV6 الجديدة وتيلورايد.. ونلاحظ التصميم الفريد للمصابيح الأمامية والمصابيح النهارية LED لتيلورايد، مع شبك رمزي صغير كما هو المعتاد في السيارات الكهربائية لعدم الحاجة إليه لتبريد المحرك.

وتنوي كيا طرح 11 موديل كهربائي خلال الأعوام الخمسة القادمة، بلغة تصميم مستقبلية جديدة وأحدث التقنيات العصرية للراحة والسلامة من العلامة الكورية.