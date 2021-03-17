فورد إف 150 2021 إصدار الشرطة ينطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت فورد عن تحديثات واسعة لـ F-150 إصدار الشرطة 2021، ونبدأ بمحرك إيكوبوست 3.5 لتر 6 سلندر، والذي تحسنت قوته بـ 25 حصان إلى 400 حصان وعزم الدوران بـ 40 نيوتن متر إلى 678 نيوتن متر.

المحرك المحدث مقترن بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات ونظام دفع رباعي قياسي، مع تسارعها من الصفر إلى 96 كلم\س في حوالي 5.2 ثانية.

وقد حصلت جميع فئات إصدار الشرطة على حزمة تعديلات FX4 للتضاريس الوعرة، والتي تشمل حماية للجسد ونظام تعليق مخصص للطرق الوعرة ونظام التحكم في النزول من المرتفعات، مع إطارات جوديير جديدة لجميع أنواع الطرق.

إف 150 الجديدة للشرطة قادرة على حمل 920 كيلوجرام وسحب 3175 كيلوجرام بحد أقصى، مع إمكانية اختيار حزمة تعديلات خاصة لزيادة الحد الأقصى للسحب إلى 5080 كيلوجرام.

من المتوقع بدء سعر البيك أب الجديدة من حوالي 44,000 دولار (165,000 ريال) وسيتم إنتاجها في مصنع فورد بولاية ميزوري مع بدء التوصيل لأقسام الشرطة الأمريكية في الخريف القادم.